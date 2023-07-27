Врач Умнов: мясо с кровью может вызвать бактериальную инфекцию или подагру

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мясо с кровью

Врач-хирург Александр Умнов: любители мяса с кровью рискуют подвергнуться ряду заболеваний.

Хирург Умнов сообщил, что пристрастие к мясу неполной прожарки может негативно отразиться на здоровье. Врач отметил, что приготовленное таким образом мясо может сохранять в себе некоторые бактерии и в конечном итоге вызвать бактериальную инфекцию либо «наградить» паразитами.

В тех случаях, когда можно не сомневаться в качестве мяса и быть уверенным отсутствии гельминтов и бактерий, его употребление все равно может спровоцировать ухудшение самочувствия с появлением болезненных симптомов. Мясо с кровью может вызвать суставное воспаление, подагру, предупредил врач Умнов.

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«Длительное употребление такого мяса даже при отсутствии бактерий или гельминтов может стать причиной подагры и мочекаменной болезни», - поделился медик с «Известиями».

Он подчеркнул, что такой продукт как мясо требует тщательной готовки, оно должно полностью подвергаться термической обработке во время приготовления.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо не должно употребляться при повышенном холестерине.

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Александр Умнов
Александр Умнов
ЗОЖ
хирург
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Теги : вред мяса, причины болезней, Александр Умнов
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