Врач Умнов: мясо с кровью может вызвать бактериальную инфекцию или подагру

«Длительное употребление такого мяса даже при отсутствии бактерий или гельминтов может стать причиной подагры и мочекаменной болезни», - поделился медик с «Известиями».

Хирург Умнов сообщил, что пристрастие к мясу неполной прожарки может негативно отразиться на здоровье. Врач отметил, что приготовленное таким образом мясо может сохранять в себе некоторые бактерии и в конечном итоге вызвать бактериальную инфекцию либо «наградить» паразитами.В тех случаях, когда можно не сомневаться в качестве мяса и быть уверенным отсутствии гельминтов и бактерий, его употребление все равно может спровоцировать ухудшение самочувствия с появлением болезненных симптомов. Мясо с кровью может вызвать суставное воспаление, подагру, предупредил врач Умнов.Он подчеркнул, что такой продукт как мясо требует тщательной готовки, оно должно полностью подвергаться термической обработке во время приготовления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое мясо не должно употребляться при повышенном холестерине.

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