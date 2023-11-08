«Если говорить о раке желудка, то пример Кореи, где острые блюда очень распространены, свидетельствуют об отсутствии прямой связи с диетическими факторами», - отметила онколог.

«Для лучшей защиты от рака желудка важно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, есть меньше жареного и копченого красного мяса, а при выявлении заболеваний ЖКХ – боли, нарушении стула, изжоге и других – не затягивать с обращением к врачу», - посоветовала онколог.

Существует распространенное мнение, что пристрастие к острой пище является канцерогенным фактором. Онколог Исакова прокомментировала способность острой пищи вызывать рак желудка. В беседе с RT врач напомнила, что чувство жжения после острых блюд вызывает содержащийся в них капсаицин. Но слизистую ткань ЖКТ – если она является здоровой и неповрежденной – капсаицин не травмирует. Таким образом, только употребление острого рак желудка не вызываетИсакова добавила, что развитию злокачественного процесса в желудке способствует в первую очередь инфекция, возникающая из-за активации бактерии хеликобактер пилори, которая часто проникает в тракт из-за недостаточного мытья продуктов.Также специалистка обратила внимание на то, что людям с хроническими болезнями органов пищеварения острую пищу есть все же не нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой синдром «чая с бутербродом» и чем он опасен.

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