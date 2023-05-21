Онколог Исакова: частые запоры являются одним из признаков рака толстой кишки

«С прогрессированием рака симптомы усиливаются: боль в животе становится сильнее, дольше, регулярнее, объем крови может быть больше. С увеличением размера опухоли дефекация затрудняется, может наблюдаться увеличение живота в размере, при осмотре иногда можно пропальпировать образование в полости живота», - констатировала врач-онколог.

Возникновение рака толстой кишки тесно связано с ожирением, малоподвижностью, несбалансированным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя. Исследователями из США было установлено, что склонность к болям в животе и диарее, а также кровотечение из ректальной области и развитие железодефицитной анемии могут быть предвестниками или симптомами рака кишечника у людей младше 50 лет.Комментируя эти маркеры, онколог Исакова сообщила «Газете.Ru», что злокачественные опухоли, возникнув, могут длительное обычно не иметь специфических симптомов. В свою очередь, перечисленными выше признаками могут проявляться незлокачественные заболевания. Если же человек все же заболевает раком, то неблагополучные симптомы, появляясь вначале как нетяжелые, со временем становятся более интенсивными. Например, с ростом злокачественной опухоли в кишечнике становятся более частыми запоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время приемов пищи.

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