Онколог Исакова: частые запоры являются одним из признаков рака толстой кишки

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запор

Врач-онколог Суна Исакова перечислила симптомы, с которыми следует обращаться е специалистам для проверки на возможный колоректальный рак.

Возникновение рака толстой кишки тесно связано с ожирением, малоподвижностью, несбалансированным питанием, курением и злоупотреблением алкоголя. Исследователями из США было установлено, что склонность к болям в животе и диарее, а также кровотечение из ректальной области и развитие железодефицитной анемии могут быть предвестниками или симптомами рака кишечника у людей младше 50 лет.

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Комментируя эти маркеры, онколог Исакова сообщила «Газете.Ru», что злокачественные опухоли, возникнув, могут длительное обычно не иметь специфических симптомов. В свою очередь, перечисленными выше признаками могут проявляться незлокачественные заболевания. Если же человек все же заболевает раком, то неблагополучные симптомы, появляясь вначале как нетяжелые, со временем становятся более интенсивными. Например, с ростом злокачественной опухоли в кишечнике становятся более частыми запоры.

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«С прогрессированием рака симптомы усиливаются: боль в животе становится сильнее, дольше, регулярнее, объем крови может быть больше. С увеличением размера опухоли дефекация затрудняется, может наблюдаться увеличение живота в размере, при осмотре иногда можно пропальпировать образование в полости живота», - констатировала врач-онколог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ранние признаки рака печени могут проявляться во время приемов пищи.

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Суна Исакова
Суна Исакова
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