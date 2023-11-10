Врач Королева: капуста защищает организм от накопления токсинов

«Для правильного функционирования печени и своевременного выведения токсинов из организма нужен антиоксидант глутатион, поддерживать который в клетках помогают все виды капусты», - поделилась Маргарита Королева с радио Sputnik.

«Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в экологически неблагополучных зонах», - проинформировала эксперт.

Врач Королева напомнила в интервью, что капуста относится к серосодержащим продуктам. Их поедание защищает организм от снижения уровня глутатиона – антиоксиданта, препятствующего накоплению токсинов.По словам медика, в качестве богатого источника серы капуста способствует «обновлению» организма. Благодаря ей активизируется работа печени, что обеспечивает своевременное очищение тела от продуктов обмена веществ, так называемых шлаков. Кроме того, организм становится устойчивее к влиянию вредных факторов в окружающем пространстве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление холодца оказывает позитивное влияние на работу головного мозга.

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