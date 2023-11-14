Врач Длин: отказ от раннего завтрака способствует нарушению в ЖКТ и развитию диабета

«Чем раньше человек приступит к утренней трапезе, тем лучше. Прием пищи, в идеале, должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся», - об этом медик рассказал в интервью Пятом каналу.

«В результате, происходит заброс содержимого данного органа непосредственно в желудок, что влияет на кислотность. Постоянное нарушение данного механизма приводит к развитию серьезных заболеваний», - предупредил врач.

По словам врача высшей категории Сергея Длина, полезный для здоровья завтрак должен быть достаточно ранним. Не следует, просыпаясь утром, завтракать в то время, когда правильнее уже обедать.Врач Длин отметил, что отказ от раннего завтрака способствует нарушениям в функционировании ЖКТ и повышает вероятность развития диабета. Специалист подчеркнул важность такого приема пищи для здоровых процессов в желудочно-кишечном тракте. Он указал на «нарушение внутреннего механизма при отказе от завтрака».Длин объяснил, что отказ от завтрака негативно влияет на пищеварительные механизмы, связанные с выделением желчи и работой желчного пузыря. В тракте может произойти выплеск сразу очень большого количества желчи, копившейся долгое время.Кроме того несбалансированный прием пищи ухудшает обменные процессы и дестабилизирует содержание сахара в крови, добавил он.Слишком поздние первые приемы пищи часто ассоциируются с нарушенным уровнем сахара и подверженностью диабету.Вдобавок завтрак тесно связан с тем, как организм вырабатывает энергию (что также взаимодействует с уровнем сахара). Типичное последствие его отсутствия в положенное время – это проблемы с концентрацией внимания и памятью, снижение работоспособности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сладости являются опасными для здоровья людей.

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