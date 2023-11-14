Врач Соломатина назвала батончики и вафли среди самых опасных для здоровья сладостей

2 353 Фото: https://unsplash.com/photos/brown-and-white-biscuits-on-white-ceramic-plate-4YrF1HC60wU
сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что готовые сладости опасны для здоровья своим высоким содержанием сахара и трансжиров.

Врач Соломатина отметила в интервью, что батончики относятся к тому типу сладостей, которые ассоциируются с шоколадом, но на самом деле почти не содержат его. При этом отличаются большим количеством ароматизаторов и сахара, присутствующих в их составе.

Врач Соломатина назвала батончики среди самых опасных для здоровья сладостей. Также к ним, например, относятся вафли.

«Леденцы, вафли, батончики, которые не содержат много шоколада..., в вафлях много трансжиров, а в леденцах или карамели – сплошной сахар», – сообщила эксперт «Москве 24».

Елена Соломатина предупредила, что вредное влияние транжиров и сахара может распространяться на работу клеток, способствуя разрушению клеточных мембран. Последствием этого становятся нарушения в усвоении белка и сбой обменных процессов. Подобные изменения ведут к повышению уровня холестерина и проблемам с сердечно-сосудистой системой вплоть до подверженности человека инсульту или инфаркту.

Врач добавила, что если организм не может без сладкого, причину такой зависимости нужно исследовать: ею может оказаться нехватка каких-то микроэлементов или витаминов, нездоровая щитовидка и другие проблемы.

«Лучше заменить привычные сладости на более полезные. Например, отдать предпочтение пастиле, зефиру, натуральному мармеладу и сорбетам», - посоветовала медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за употребления чая.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Соломатина назвала неочевидно опасные при диабете продукты
Врач-диетолог Соломатина назвала самые опасные для организма продукты
Врач Соломатина объяснила, кому следует есть черешню с особой осторожностью
Теги : сладости, опасность для здоровья, Елена Соломатина
Врач Эстрина объяснила необходимость менять постельное белье каждую неделю
Врач Каневская: похудеть после 40 лет помогает прием пробиотиков и пребиотиков
Эти 7 продуктов дают много энергии осенью и зимой