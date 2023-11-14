Врач Соломатина назвала батончики и вафли среди самых опасных для здоровья сладостей

«Леденцы, вафли, батончики, которые не содержат много шоколада..., в вафлях много трансжиров, а в леденцах или карамели – сплошной сахар», – сообщила эксперт «Москве 24».

«Лучше заменить привычные сладости на более полезные. Например, отдать предпочтение пастиле, зефиру, натуральному мармеладу и сорбетам», - посоветовала медик.

Врач Соломатина отметила в интервью, что батончики относятся к тому типу сладостей, которые ассоциируются с шоколадом, но на самом деле почти не содержат его. При этом отличаются большим количеством ароматизаторов и сахара, присутствующих в их составе.Врач Соломатина назвала батончики среди самых опасных для здоровья сладостей. Также к ним, например, относятся вафли.Елена Соломатина предупредила, что вредное влияние транжиров и сахара может распространяться на работу клеток, способствуя разрушению клеточных мембран. Последствием этого становятся нарушения в усвоении белка и сбой обменных процессов. Подобные изменения ведут к повышению уровня холестерина и проблемам с сердечно-сосудистой системой вплоть до подверженности человека инсульту или инфаркту.Врач добавила, что если организм не может без сладкого, причину такой зависимости нужно исследовать: ею может оказаться нехватка каких-то микроэлементов или витаминов, нездоровая щитовидка и другие проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за употребления чая.

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