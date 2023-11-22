Эндокринолог Павлова назвала резкое ограничение калорий в числе 10 ошибок худеющих

«При недостатке воды есть хочется больше, обмен веществ замедляется».

«Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям», - констатировала доктор Павлова в Telegram.

По мнению эндокринолога Павловой, одной из частых ошибок в попытках худеть является резкое ограничение калорий. Медик назвала его в числе 10 ключевых ошибок худеющих людей. Эксперт объяснила, что при резком ограничении калорий организм начинает использовать для выработки энергии вместо недостающей еды мышечную ткань.Кроме того, в числе 10 ошибок худеющих эндокринолог Павлова назвала недостаточное употребление воды.Также добиться похудения мешают пропуски приемов пищи в положенное время и в целом нерегулярное питание. Другая ошибка – это исключение из своего питания какого-либо макронутриента: белка, жира или углеводов.Специалистка добавила, что стремящимся похудеть важно не испытывать недостатка белка и вдобавок достаточно спать. Эксперт посоветовала укладываться в постель не позже 22.30 и спать порядка семи-восьми часов подряд.Что еще имеет значение для похудения – это правильные физические нагрузки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Екатериной Волковой были названы полезные и вредные для организма жиры

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