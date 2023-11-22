Эндокринолог Павлова назвала резкое ограничение калорий в числе 10 ошибок худеющих

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ноги на весах

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об ошибках худеющих людей, которые мешают им сбросить лишний вес.

По мнению эндокринолога Павловой, одной из частых ошибок в попытках худеть является резкое ограничение калорий. Медик назвала его в числе 10 ключевых ошибок худеющих людей. Эксперт объяснила, что при резком ограничении калорий организм начинает использовать для выработки энергии вместо недостающей еды мышечную ткань.

Кроме того, в числе 10 ошибок худеющих эндокринолог Павлова назвала недостаточное употребление воды.

«При недостатке воды есть хочется больше, обмен веществ замедляется».

Также добиться похудения мешают пропуски приемов пищи в положенное время и в целом нерегулярное питание. Другая ошибка – это исключение из своего питания какого-либо макронутриента: белка, жира или углеводов.

«Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям», - констатировала доктор Павлова в Telegram.

Специалистка добавила, что стремящимся похудеть важно не испытывать недостатка белка и вдобавок достаточно спать. Эксперт посоветовала укладываться в постель не позже 22.30 и спать порядка семи-восьми часов подряд.

Что еще имеет значение для похудения – это правильные физические нагрузки.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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