Врач Павлова: полностью состоящий из углеводов завтрак вреден худеющим

«Нельзя, чтобы завтрак полностью состоял из углеводов. Чтобы утренний прием пищи положительно сказался на сжигании жира, необходимо добавить в рацион белок», - поделилась она с Pravda.ru.

«Неправильно игнорировать завтрак, довольствуясь только кофе… нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы», - посоветовала врач.

Врач Павлова констатировала, что качество завтрака имеет большое значение для худеющих, и посоветовала контролировать количество углеводов, употребляемых в пищу с утра. Если завтрак состоит из какой-нибудь выпечки и кофе (тем более подслащенного), он оказывается углеводным, а полностью состоящий из углеводов завтрак вреден худеющим. Такая пища будет очень быстро усвоена организмом, от него не потребуется существенных энергетических затрат на переваривание, а, значит, и жир практически не будет сжигаться.Павлова посоветовала обязательно включать в первый прием пищи белок.Специалистка пояснила, что утром активизируется работа надпочечников и ЖКТ, поэтому прием пищи в это время суток должен быть достаточно плотным.Одним из лучших источников белка для организма, по мнению Павловой, являются вареные куриные яйца. С таким яйцом, например на завтрак можно съесть порцию каши – лучше всего из цельнозерновой крупы. В таком виде первый прием пищи отлично простимулирует процессы жиросжигания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сладкого влияет на появление диабета не прямо, а косвенно

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