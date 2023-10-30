Врач Павлова: полностью состоящий из углеводов завтрак вреден худеющим
Врач эндокринолог Зухра Павлова назвала углеводные завтраки вредными для худеющих людей, которым они не позволяют сжигать жир.
Врач Павлова констатировала, что качество завтрака имеет большое значение для худеющих, и посоветовала контролировать количество углеводов, употребляемых в пищу с утра. Если завтрак состоит из какой-нибудь выпечки и кофе (тем более подслащенного), он оказывается углеводным, а полностью состоящий из углеводов завтрак вреден худеющим. Такая пища будет очень быстро усвоена организмом, от него не потребуется существенных энергетических затрат на переваривание, а, значит, и жир практически не будет сжигаться.
Павлова посоветовала обязательно включать в первый прием пищи белок.
«Нельзя, чтобы завтрак полностью состоял из углеводов. Чтобы утренний прием пищи положительно сказался на сжигании жира, необходимо добавить в рацион белок», - поделилась она с Pravda.ru.
Специалистка пояснила, что утром активизируется работа надпочечников и ЖКТ, поэтому прием пищи в это время суток должен быть достаточно плотным.
«Неправильно игнорировать завтрак, довольствуясь только кофе… нужно обязательно плотно поесть, причем и белки, и углеводы», - посоветовала врач.
Одним из лучших источников белка для организма, по мнению Павловой, являются вареные куриные яйца. С таким яйцом, например на завтрак можно съесть порцию каши – лучше всего из цельнозерновой крупы. В таком виде первый прием пищи отлично простимулирует процессы жиросжигания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сладкого влияет на появление диабета не прямо, а косвенно.
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Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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