Дегустатор Ларионова: чай с сахаром бывает полезным в состоянии слабости

«Сладкий чай помогает взбодриться, что понятно: повышается уровень глюкозы в крови – хоть и ненадолго. По этой же причине чай с сахаром рекомендуется пить при слабости или головокружении – это поможет привести самочувствие в норму», - поделилась дегустатор чая с РБК

Чай с сахаром в наши дни – это кошмар диетологов. Медицинские специалисты обычно рекомендуют пить строго неподслащенные жидкости. Но дегустатор Ларионова констатировала, что употребление чая с сахаром тоже бывает полезным. В целом, отметила эксперт, эффекты чая тесно связаны с тем, как организм реагирует на напиток: какие-то особенности восприятия его компонентов могут быть сугубо индивидуальными.Ларионова уточнила, что преимуществом чая с сахаром является его способность тонизировать, давать прилив энергии. В этом качестве он, например, может быть полезным в состоянии слабости, при гипотонии, метеозависимости.Кроме того, чай с сахаром бывает полезным в моменты гипогликемии, характеризуемой резким снижением уровня сахара в крови.Наталья Ларионова добавила, что черный чай следует с осторожностью употреблять людям, у которых повышено глазное давление. Также она напомнила, что питье чая может давать негативные эффекты. В частности, напиток содействует вымыванию из организма полезных микроэлементов и может повлиять на появление нарушений сна, а пристрастие к чаю с молоком обезвоживает организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков заявил питье воды натощак полезно не всем

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.