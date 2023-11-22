Врач Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак
Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков: при некоторых проблемах со здоровьем вода натощак должна употребляться с большой осторожностью.
Употребляемая вода натощак считается полезной привычкой. Нередко можно услышать, что утром после пробуждения следует выпивать до двух стаканов теплой влаги для разбавления густеющей ночью и нормализации функций желчных протоков и желудка. Но врач Садыков констатировал, что некоторым людям такая привычка может лишь вредить.
Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак, порталу «Доктор Питер»:
«При проблемах с почками и желчным пузырем, а также при повышенном давлении нельзя пить большое количество воды на пустой желудок».
Специалист посоветовал при названных нарушениях пить воду натощак после консультации с медицинским работником.
Также он обратил внимание на то, что пить воду следует правильно – в этот момент не нужно стоять или идти, только сидеть. При употреблении воды стоя может нарушаться баланс жидкостей, что чревато развитием артрита.
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Рустем Садыков
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог кандидат медицинских наук
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