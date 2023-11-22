Врач Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак

«При проблемах с почками и желчным пузырем, а также при повышенном давлении нельзя пить большое количество воды на пустой желудок».

Употребляемая вода натощак считается полезной привычкой. Нередко можно услышать, что утром после пробуждения следует выпивать до двух стаканов теплой влаги для разбавления густеющей ночью и нормализации функций желчных протоков и желудка. Но врач Садыков констатировал, что некоторым людям такая привычка может лишь вредить.Садыков объяснил , когда может быть нежелательна вода натощак, порталу «Доктор Питер»:Специалист посоветовал при названных нарушениях пить воду натощак после консультации с медицинским работником.Также он обратил внимание на то, что пить воду следует правильно – в этот момент не нужно стоять или идти, только сидеть. При употреблении воды стоя может нарушаться баланс жидкостей, что чревато развитием артрита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму морковный сок.

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