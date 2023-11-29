Диетолог Стародубова назвала продукты для восполнения белка в Рождественский пост

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грибы

Во время Рождественского поста из рациона исключаются яйца, мясные и молочные продукты – диетолог Антонина Стародубова рассказала о других источниках белка.

Диетолог Стародубова напомнила в интервью, что поддерживать работу организма должны разнообразные питательные вещества  виде белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

«Даже в пост рацион питания должен быть разнообразным и сбалансированным. Важно употреблять различные бобовые, а также продукты из цельного зерна, хлеб из муки грубого помола. Можно есть каши и гарниры из нерафинированных круп и макароны из твердых сортов пшеницы», - поделилась эксперт с «Москвой 24».

Диетолог Стародубова назвала продукты для восполнения белка в Рождественский пост. Одним из лучших его источников являются орехи, которые также обеспечивают организм полезными ненасыщенными жирными кислотами, витаминами Е и комплекса В, минеральными веществами.

Еще одним продуктом для восполнения белка в Рождественский пост диетолог назвала грибы. Если держать грибы в месте под солнечным светом, они дополнительно становятся источником витамина D.

«Обязательно нужно употреблять рыбу в те дни поста, когда это разрешено», - дополнила рекомендации эксперт.

Что касается жиров, для их получения следует употреблять растительные масла. Стародубова посоветовала использовать их без нагрева, добавляя в готовые блюда.

Она подчеркнула, что дневной рацион не должен вызывать ощущения голода. Не нужно делать больших перерывов между приемами пищи. Кроме того, следует пить достаточно воды.

«Три основных приема – завтрак, обед и ужин – можно дополнять двумя небольшими перекусами в течение дня».

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Антонина Стародубова
Антонина Стародубова
ЗОЖ
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы
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Теги : белковые продукты, пост, Антонина Стародубова
Диетолог Стародубова назвала продукты для восполнения белка в Рождественский пост
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