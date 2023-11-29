«Даже в пост рацион питания должен быть разнообразным и сбалансированным. Важно употреблять различные бобовые, а также продукты из цельного зерна, хлеб из муки грубого помола. Можно есть каши и гарниры из нерафинированных круп и макароны из твердых сортов пшеницы», - поделилась эксперт с «Москвой 24»

«Обязательно нужно употреблять рыбу в те дни поста, когда это разрешено», - дополнила рекомендации эксперт.

«Три основных приема – завтрак, обед и ужин – можно дополнять двумя небольшими перекусами в течение дня».

Диетолог Стародубова напомнила в интервью, что поддерживать работу организма должны разнообразные питательные вещества виде белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.Диетолог Стародубова назвала продукты для восполнения белка в Рождественский пост. Одним из лучших его источников являются орехи, которые также обеспечивают организм полезными ненасыщенными жирными кислотами, витаминами Е и комплекса В, минеральными веществами.Еще одним продуктом для восполнения белка в Рождественский пост диетолог назвала грибы. Если держать грибы в месте под солнечным светом, они дополнительно становятся источником витамина D.Что касается жиров, для их получения следует употреблять растительные масла. Стародубова посоветовала использовать их без нагрева, добавляя в готовые блюда.Она подчеркнула, что дневной рацион не должен вызывать ощущения голода. Не нужно делать больших перерывов между приемами пищи. Кроме того, следует пить достаточно воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях бывает полезен чай с сахаром

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