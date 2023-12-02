Диетолог Джоффр: употребление бананов на завтрак может увеличить вязкость крови

«У бананов есть особенность, из-за которой их лучше ограничить в рационе пожилым людям. Так, у любителей бананов может быть увеличена вязкость крови», - передает мнение эксперта Pronews.

«Теплая вода, употребляемая утром, помогает разжижать кровь, уменьшить концентрацию токсинов в крови», - констатировал медик.

Диетолог Джоффр заявил, что употребление бананов на завтрак является плохой идеей, поскольку это может увеличить вязкость крови.Джоффр отметил, что при поедании бананов натощак человеческий организм получает сразу очень большую дозу углеводов, повышающих уровень сахара в крови. Это способствует всплеску энергии, который довольно быстро сменяется ощущением усталости и голода из-за того, что уровень сахара, достигнув пика, стал быстро уменьшаться.По словам диетолога, чтобы избежать подобного колебания сахара в крови, бананы следует употреблять в сочетании полезными источниками жиров.Специалист добавил, что другим недостатком завтрака является отсутствие воды. Он подчеркнул, что организм должен получать достаточно жидкости – данный фактор тоже влияет на вязкость крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими продуктами не сочетается молоко

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