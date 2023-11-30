Диетолог Соломатина объяснила, с чем не сочетается молоко

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молоко и печенье

Врач-диетолог Елена Соломатина: одно из неподходящих для пищеварения пищевых сочетаний – это молоко и белый хлеб или выпечка.

Диетолог Соломатина  объяснила, с чем не сочетается молоко. Медик напомнила, что молоко является белковым продуктом и с ним не совмещаются другие источники белка. Специалистка пояснила, что следует избегать в одном приеме пищи сочетания нескольких белковых продуктов – их усвоение требует от пищеварительного тракта большого напряжения, и ему может вредить столь значительная нагрузка.

«Нельзя сочетать молоко с растительным белком – это бобы, горох и фасоль», - подчеркнула Елена Соломатина в комментарии «Вечерней Москве»

Не сочетается молоко и с белым хлебом, сдобной выпечкой из белой муки. Усвоение такой комбинации ведет к появлению метеоризма и диспепсии.

«С молоком можно сочетать крупы, однако запивать еду нецелесообразно», - добавила эксперт.

Соломатина обратила внимание на то, что с возрастом организм человека может перестать нормально усваивать молоко из-за лактазной недостаточности – снижения выработки фермента лактазы, необходимого для расщепления молока. Если такое происходит, после употребления молока и молочных продуктов возникают негативные симптомы несварения с вздутием и тошнотой. От «молочки» в таких случаях нужно полностью отказываться, переходить на кисломолочные продукты. В отличие от молока такие продукты, усваиваются пищеварительной системой без проблем.

«Кисломолочные продукты содержат лакто- и бифидобактерии, которые частично доходят до кишечника, где вступают в симбиоз с микробиотой человека», - констатировала эксперт.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : вред молока, сочетание продуктов, Елена Соломатина
Диетолог Соломатина объяснила, с чем не сочетается молоко
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