Times of India: почему полезно пить кофе с добавлением корицы и других пряностей?
Кофе, содержащий пряности – например, корицу, кардамон или перец – может быть полезен по разным причинам, проинформировал портал Times of India.
Объясняя, почему полезно пить кофе с добавлением корицы, эксперты отметили:
«Добавленная корица не только улучшает вкус кофе, но и оказывает положительное влияние на здоровье, снижая уровень «плохого» холестерина и помогая организму лучше регулировать уровень сахара в крови, быстрее справляться с воспалениями».
Еще один полезный вариант кофе – с добавлением кардамона. Такая добавка улучшит вкус напитка, а также обеспечит организм минералами, важными для активного кровообращения и хорошего пищеварения.
Мускатный орех индийские специалисты посоветовали добавлять в кофе, чтобы лучше справляться с рутинным стрессом, сопротивляться апатии и плохому настроению.
Что касается перца чили, его добавление в кофе тоже способствует обострению вкуса напитка, но также благоприятно сказывается на когнитивных функциях. Такой эффект обеспечивается содержащимся в нем веществом капсаицином – активным борцом с воспалительными процессами.
С чем еще полезно пить кофе?
- С лимоном. Его добавление усиливает эффект кофейной хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Кроме того, лимон богат нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания.
- С какао. Такой напиток дает организму много антиоксидантов, позитивно влияет на состояние сосудов.
- С имбирем. С этой добавкой кофе становится хорошей поддержкой для иммунной системы в сезон простуд и других инфекций.
- С мятой. В кофе можно добавить две капли экстракта масла перечной мяты. Это помогает не ощущать упадка сил в середине дня.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий