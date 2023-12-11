Times of India: почему полезно пить кофе с добавлением корицы и других пряностей?

«Добавленная корица не только улучшает вкус кофе, но и оказывает положительное влияние на здоровье, снижая уровень «плохого» холестерина и помогая организму лучше регулировать уровень сахара в крови, быстрее справляться с воспалениями».

С лимоном. Его добавление усиливает эффект кофейной хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Кроме того, лимон богат нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания.

С какао. Такой напиток дает организму много антиоксидантов, позитивно влияет на состояние сосудов.

С имбирем. С этой добавкой кофе становится хорошей поддержкой для иммунной системы в сезон простуд и других инфекций.

С мятой. В кофе можно добавить две капли экстракта масла перечной мяты. Это помогает не ощущать упадка сил в середине дня.

Объясняя, почему полезно пить кофе с добавлением корицы, эксперты отметили Еще один полезный вариант кофе – с добавлением кардамона. Такая добавка улучшит вкус напитка, а также обеспечит организм минералами, важными для активного кровообращения и хорошего пищеварения.Мускатный орех индийские специалисты посоветовали добавлять в кофе, чтобы лучше справляться с рутинным стрессом, сопротивляться апатии и плохому настроению.Что касается перца чили, его добавление в кофе тоже способствует обострению вкуса напитка, но также благоприятно сказывается на когнитивных функциях. Такой эффект обеспечивается содержащимся в нем веществом капсаицином – активным борцом с воспалительными процессами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты влияют на развитие атеросклероза.

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