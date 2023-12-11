Times of India: почему полезно пить кофе с добавлением корицы и других пряностей?

124 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/view-of-coffee-cup-with-copy-space_59583863.htm#query=coffee&position=1&from_view=search&track=sph&uuid=9d9d667c-904a-46c7-a63d-df5436b3baff
чашка кофе

Кофе, содержащий пряности – например, корицу, кардамон или перец – может быть полезен по разным причинам, проинформировал портал Times of India.

Объясняя, почему полезно пить кофе с добавлением корицы, эксперты отметили:

«Добавленная корица не только улучшает вкус кофе, но и оказывает положительное влияние на здоровье, снижая уровень «плохого» холестерина и помогая организму лучше регулировать уровень сахара в крови, быстрее справляться с воспалениями».

Еще один полезный вариант кофе – с добавлением кардамона. Такая добавка улучшит вкус напитка, а также обеспечит организм минералами, важными для активного кровообращения и хорошего пищеварения.

Мускатный орех индийские специалисты посоветовали добавлять в кофе, чтобы лучше справляться с рутинным стрессом, сопротивляться апатии и плохому настроению.

Что касается перца чили, его добавление в кофе тоже способствует обострению вкуса напитка, но также благоприятно сказывается на когнитивных функциях. Такой эффект обеспечивается содержащимся в нем веществом капсаицином – активным борцом с воспалительными процессами.

С чем еще полезно пить кофе?
  • С лимоном. Его добавление усиливает эффект кофейной хлорогеновой кислоты, способствующей снижению артериального давления. Кроме того, лимон богат нарирутином, способствующим профилактике насморка и чихания.
  • С какао. Такой напиток дает организму много антиоксидантов, позитивно влияет на состояние сосудов.
  • С имбирем. С этой добавкой кофе становится хорошей поддержкой для иммунной системы в сезон простуд и других инфекций.
  • С мятой. В кофе можно добавить две капли экстракта масла перечной мяты. Это помогает не ощущать упадка сил в середине дня.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты влияют на развитие атеросклероза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог рассказал, с чем лучше всего пить кофе
Врачи нашли лучший для здоровья способ пить кофе
Почему специалисты советуют пить кофе с корицей
Теги : польза кофе, специи, полезные напитки
Врач Неудахина: чувство разбитости и плохое настроение могут объясняться гипотиреозом
Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле
Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца