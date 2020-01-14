Почему специалисты советуют пить кофе с корицей
По мнению специалистов, употребление кофе с корицей может улучшать пищеварение, а также способствует сжиганию жира. Об этом сообщается на портале Focus.de.
Кофе является напитком, полезным во многих отношениях, его употребление оздоровляет состояние сердца и печени, активизирует метаболизм. Однако, отмечают специалисты, это не относится к кофе, который содержит калорийные добавки в виде сливок, сиропов, подсластителей. Тем, кто уже имеет лишний вес или пытается похудеть, кофе следует употреблять исключительно некалорийным, без сливок и сахара.
Такой кофе кажется не слишком привлекательным, но улучшить вкус напитка помогает добавление корицы. Кроме того, этот нехитрый трюк помогает укрепить здоровье.
«Щедрая щепотка молотой корицы дает горькому кофе приятный вкус и приносит много пользы. Вкусная пряность содержит много важных минералов, таких как кальций, марганец, калий, железо и магний», - отметили специалисты.
Помимо этого, корица содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению. Антиоксиданты этой пряности эффективно предотвращают окислительный стресс – процесс разрушения клеток окисляющими их молекулами вредных веществ.
«Популярная специя может не только помочь сэкономить калории, наслаждаясь кофе без подслащающих его добавок. Вторичные растительные вещества корицы также способствуют снижению уровня сахара в крови, сжиганию жира», - констатируют эксперты.
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