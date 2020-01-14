Почему специалисты советуют пить кофе с корицей

«Щедрая щепотка молотой корицы дает горькому кофе приятный вкус и приносит много пользы. Вкусная пряность содержит много важных минералов, таких как кальций, марганец, калий, железо и магний», - отметили специалисты.

«Популярная специя может не только помочь сэкономить калории, наслаждаясь кофе без подслащающих его добавок. Вторичные растительные вещества корицы также способствуют снижению уровня сахара в крови, сжиганию жира», - констатируют эксперты.