Эксперт Беляева: темный шоколад может быть полезным даже худеющим

«Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты: он стимулирует выброс эндорфина и серотонина и нейтрализует действие кортизола, тем самым предотвращается переедание», - поделилась Беляева с RT

«При снижении веса рекомендуется употреблять не более 25 грамм темного шоколада в день или четверть стограммовой плитки, в такой порции содержится порядка 155 ккал», - уточнила эксперт.

По словам преподавателя Университета РОСБИОТЕХ Инги Беляевой, темный шоколад, содержащий натуральное какао и не насыщенный сахаром, может быть полезным даже худеющим людям. Эксперт констатировала, что его употребление улучшает сопротивляемость стрессу.Специалист отметила, что в масле какао содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, благодаря которым активизируются обмен веществ и жиросжигание.Сколько можно съесть шоколада?В какао, составляющем основу темного шоколада, содержатся полифенолы – эти вещества являются антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс и улучшающими кровообращение. Его поедание оказывает чрезвычайно полезное действие на сердечно-сосудистую систему, помогая сократить риск инфарктов и инсультов, снизить артериальное давление, улучшить функционирование мозга.Беляева добавила, что белый и молочный шоколад часто содержат крайне мало какао, но в то же время они бывают перенасыщены сахаром, животным жиром, нежелательными и добавками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое употребление растительных и ферментированных продуктов способствует долголетию

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