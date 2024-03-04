Врач Тананакина ответила, чем заменить вызывающие лишний вес продукты

«Быстрому набору веса способствуют высококалорийные и высокоуглеводные продукты, такие как белый хлеб, выпечка и сладости, а также жирная и жареная пища».

«Можно заменить их на более полезные продукты, такие как фрукты, овощи, белковую пищу: мясо, рыбу, яйца».

«Правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества», - констатировала эксперт.

Врач Тананакина предупредила в интервью РИАМО , что некоторые продукты питания, присутствующие в повседневном рационе, особенно быстро вызывают появление лишнего веса.Медик ответила на вопрос, чем заменить вызывающие лишний вес продукты.Тананакина подчеркнула, что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, необходимо сделать основой своего рациона белок животного и растительного происхождения, а также полезные, качественные жиры. Таким образом нужно употреблять мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, авокадо, растительные масла. Важным дополнением к такому рациону является клетчатка в виде овощей, зелени и цельнозерновых продуктов.Эндокринолог добавила, что влиять на появление лишних килограммов могут и напитки – алкоголь, фруктовые пакетированные соки, любая сладкая на вкус газировка. Чтобы стать стройнее, их лучше заменить на чистую воду и несладкие чаи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях может быть полезен сахар

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