Врач Тананакина ответила, чем заменить вызывающие лишний вес продукты

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Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: сладкие продукты и жареная еда вызывают лишний вес – что следует употреблять вместо них?

Врач Тананакина предупредила в интервью РИАМО, что некоторые продукты питания, присутствующие в повседневном рационе, особенно быстро вызывают появление лишнего веса.

«Быстрому набору веса способствуют высококалорийные и высокоуглеводные продукты, такие как белый хлеб, выпечка и сладости, а также жирная и жареная пища».

Медик ответила на вопрос, чем заменить вызывающие лишний вес продукты.

«Можно заменить их на более полезные продукты, такие как фрукты, овощи, белковую пищу: мясо, рыбу, яйца».

Тананакина подчеркнула, что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, необходимо сделать основой своего рациона белок животного и растительного происхождения, а также полезные, качественные жиры. Таким образом нужно употреблять мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, авокадо, растительные масла. Важным дополнением к такому рациону является клетчатка в виде овощей, зелени и цельнозерновых продуктов.

«Правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества», - констатировала эксперт.

Эндокринолог добавила, что влиять на появление лишних килограммов могут и напитки – алкоголь, фруктовые пакетированные соки, любая сладкая на вкус газировка. Чтобы стать стройнее, их лучше заменить на чистую воду и несладкие чаи.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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