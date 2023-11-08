Врач Тананакина: худеющим людям следует ограничить себя в крахмалосодержащих продуктах

«Мы ограничиваем потребление хлебных изделий, блюд из крупы, картофеля», – уточнила медик, беседуя с РИАМО.

Врач Тананакина объяснила в интервью, что худеющим людям следует ограничивать употребление продуктов, которым присущ высокий гликемический индекс (ГИ). В результате их употребления глюкоза очень быстро поступает в кровь, что вызывает резкие скачки уровней сахара и инсулина в крови. При частом поедании таких продуктов возникают предпосылки к увеличению жировой массы, развитию инсулинорезистентности, предиабета и диабета 2 типа.Тананакина заявила, что худеющим людям следует ограничить себя в крахмалосодержащих продуктах, поскольку они обладают высоким ГИ, который наделяет их способностью стимулировать активное жироотложение.Специалистка отметила, что эти продукты не исключаются полностью, однако их количество должно быть минимальным. Кроме того, эксперт посоветовала вместо мучных изделий – хлеба, макарон – употреблять цельнозерновые.По словам эксперта, сбросить вес помогает сокращение употребляемых в пищу быстрых углеводов – прежде всего, в виде разнообразного сахара. Для этого необходимо минимизировать количество в рационе любых сластей, а также готовых продуктов, содержащих добавленный сахар в своем составе. В общей массе сахар не должен употребляться в объеме больше 15 граммов за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, стоит или нет худеющим людям отказываться от еды после 18 часов

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