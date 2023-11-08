Врач Тананакина: худеющим людям следует ограничить себя в крахмалосодержащих продуктах
Врач Наталия Тананакина: при похудении необходимо контролировать то, в каком количестве поедаются крахмалосодержащие продукты.
Врач Тананакина объяснила в интервью, что худеющим людям следует ограничивать употребление продуктов, которым присущ высокий гликемический индекс (ГИ). В результате их употребления глюкоза очень быстро поступает в кровь, что вызывает резкие скачки уровней сахара и инсулина в крови. При частом поедании таких продуктов возникают предпосылки к увеличению жировой массы, развитию инсулинорезистентности, предиабета и диабета 2 типа.
Тананакина заявила, что худеющим людям следует ограничить себя в крахмалосодержащих продуктах, поскольку они обладают высоким ГИ, который наделяет их способностью стимулировать активное жироотложение.
«Мы ограничиваем потребление хлебных изделий, блюд из крупы, картофеля», – уточнила медик, беседуя с РИАМО.
Специалистка отметила, что эти продукты не исключаются полностью, однако их количество должно быть минимальным. Кроме того, эксперт посоветовала вместо мучных изделий – хлеба, макарон – употреблять цельнозерновые.
Что эффективно способствует похудению? По словам эксперта, сбросить вес помогает сокращение употребляемых в пищу быстрых углеводов – прежде всего, в виде разнообразного сахара. Для этого необходимо минимизировать количество в рационе любых сластей, а также готовых продуктов, содержащих добавленный сахар в своем составе. В общей массе сахар не должен употребляться в объеме больше 15 граммов за день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, стоит или нет худеющим людям отказываться от еды после 18 часов.
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Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог
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