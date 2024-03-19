«Если уже сформировалась привычка пить бодрящий напиток вместо завтрака, то перед кофе будет не лишним выпить капсулу омеги-3. И позавтракать не позже, чем через час», - констатировала Волкова в своем Telegram-канале.

«Причиной отсутствия аппетита и тошноты по утрам может быть утренний застой желчи», - заявила эксперт.

Врач Волкова назвала частые ошибки, связанные с первым приемом пищи после пробуждения от сна. В частности, сказала медик, люди поступают неправильно, когда вместо полноценного приема пищи начинают пить кофе. Подобная привычка может спровоцировать ухудшение в состоянии организма при имеющемся гастрите, проблемах с желчным пузырем или гипертонии. Вдобавок, у людей, которые первым делом пьют кофе, откладывается время завтрака, что специалист считает неправильным.Она обратила внимание на то, что люди часто жалуются на отсутствие аппетита утром. По словам Волковой, это может говорить о несбалансированности питания (например, о том, что вечером поглощается большое количество пищи). Отказываться утром от пищи, которая запускает обменные процессы и дает организму энергию для работы на весь день, – это ошибка. Если утром нет никакого желания есть, это следует обсудить с врачом: нужно удостовериться, что за таким состоянием не скрываются проблемы со здоровьем.Волкова добавила, что первый прием пищи должен состояться вскоре после пробуждения, даже если человек просыпается рано, до 7 утра. В том случае она советует прибегнуть к легкому перекусу в виде кусочка сыра или цельнозернового хлеба, огурца. Чуть позже, с наступлением естественных физиологических часов бодрости, уже можно позавтракать полноценно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям старше 60 лет нужно с большой осторожностью есть каши

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