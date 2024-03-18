Врач Арзамасцев: людям старше 60 лет каши могут сильно повышать сахар в крови

«Они могут спровоцировать нарушение углеводного обмена либо ухудшать уже имеющиеся у пожилых нарушения – инсулинорезистентность или сахарный диабет», – предупредил Арзамасцев в комментарии « Москве 24 ».

Врач Арзамасцев предупредил, что употребление каш является определенным фактором риска в возрасте после 60 лет. Медик отметил в интервью, что каши являются источником большого количества быстро усваиваемых углеводов и обладают высокой калорийностью. Их употребление в том возрасте, когда происходит замедление метаболических процессов, может повлиять на предрасположенность к набору лишнего веса. Особенно опасными в этом плане являются каши быстрого приготовления, не требующие варки и состоящие из сильно измельченного зерна. Людям старше 60 лет неподходящие каши могут сильно повышать сахар в крови, заявил специалист.Врач посоветовал людям зрелого и пожилого возраста внимательнее следит за тем, из какого зерна готовятся каши. Предпочтительным является употребление гречки, булгура, кускуса, дикого риса, пшена, пояснил эксперт. Принцип выбора – зерно должно достаточно долго вариться. Но даже полезными кашами не следует злоупотреблять, и к тому же есть их следует в утренние часы, чтобы полученные калории были израсходованы и не отложились в виде дополнительных жировых клеток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавление молока в кофе делает напиток гораздо менее полезным , значительно снижая в нем уровень антиоксидантов

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