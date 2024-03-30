Эксперт Лялина: томатный сок продлевает молодость и снижает риск сердечных заболеваний

«Этот овощной сок служит и для поддержания молодости, и для снижения сердечных заболеваний (так как снижает плохой холестерин, повышает эластичность сосудов и снижает образование тромбов), и для профилактики рака».

«Томатный сок можно пить не более двух стаканов в день и желательно за 30 минут до или после приема пищи», - констатировала эксперт.

Эксперт Лялина сообщила « Известиям », что употребление томатного сока продлевает молодость организма и снижает риск сердечных заболеваний.Лялина уточнила, что антиоксидант ликопин, которым так богат сок томатов, обладает выраженным противовоспалительным действием. Кроме того, в соке присутствуют важные витамины (в частности, витамин А, витамин С, витамин В6, витамин РР, витамин К), а также магний и пектин (разновидность клетчатки). Его прием может стимулировать работу пищеварения, оказывая желчегонное действие и улучшая перистальтику – в целом это хорошее природное средство от запоров.Вдобавок при употреблении томатного сока происходит активизация выработки серотонина, известного как «гормон радости». Таким образом, может улучшаться настроение, снижается психологическое напряжение. Пить томатный сок полезно при стрессе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление такого продукта как тофу помогает достичь долголетия

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.