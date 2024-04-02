Врач Антюфеева рассказала, при каких проблемах со здоровьем нужно пить меньше чая

«При ряде заболеваний употребление чая нужно ограничить».

«Если у человека есть латентный дефицит железа или железодефицитная анемия, ему можно выпивать не более трех чашек чая в день», - поделилась специалист.

Врач Антюфеева заявила « Газете.Ru »:Рассказывая, при каких проблемах со здоровьем нужно пить меньше чая, медик уточнила: это необходимо делать, если имеются железодефицитная анемия, низкий уровень гемоглобина. Валерия Антюфеева отметила, что чай насыщен дубильными веществами танинами, которые могут соединяться с железом, поступающим в организм вместе с продуктами. В результате не происходит нужного усвоения железа – важнейшего микроэлемента, необходимого для многих процессов, включая кроветворение и обеспечение внутренних органов кислородом.Антюфеева добавила, что чай также содержит в себе кофеин, обладающий свойством стимулировать деятельность нервной системы. Людям с подвижной психикой, остро реагирующим на стрессовые события, склонным к тревожно-депрессивному расстройству, нужно пить меньше чая, подчеркнула эксперт.Еще одна проблема, требующая ограничивать прием чая – функциональная диспепсия. Люди с этим нарушением могут страдать от приступов тошноты и боли в желудке после чаепития (особенно когда пьют чай натощак). Им рекомендуется не только пить меньше чая, но и смягчать действие напитка: например, путем добавления молока, или употребляя его только после еды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют строже контролировать употребление куриного мяса

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