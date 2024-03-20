Врач Антюфеева: вместе с алкоголем вредно употреблять соленое и сладкое

«Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя. Кроме того, следует понимать, что похмелье на следующий день после употребления алкоголя связано как раз с обезвоживанием», - поделилась Антюфеева с « Газетой.Ru ».

«Щавелевая кислота, которая есть в некоторых видах шоколада, может стать причиной воспаления слизистой желудка», - предупредила специалист.

Пиво и хлеб;

Кофеин и спиртной напиток;

Вино и бобовые;

Алкоголь и помидоры.

Врач Антюфеева проинформировала в интервью: вместе с алкоголем вредно употреблять всё соленое и сладкое. Подобное «комбо», по словам медика, усугубляет токсичное действие на организм продуктов переработки алкогольных напитков (в частности, этанола). Одним из наиболее неподходящих типом закусок к спиртному врач считает соленья – именно они могут сделать похмелье на следующий день особенно жестоким.Помимо того, врач советует не употреблять вместе с алкоголем сладости. Углеводная нагрузка на организм (особенно на органы пищеварения, поджелудочную железу и печень) в этом случае окажется крайне высокой, что может замедлять расщепление алкоголя и повышать степень его потенциально токсичного влияния на клетки. Также в подобных обстоятельствах повышается риск возникновения и обострения воспаления в органах ЖКТ.Антюфеева назвала другие опасные сочетания продуктов с алкоголем:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаточное питье воды мешает избавляться от лишнего веса

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