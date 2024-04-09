Врач Залетова оценила пользу редиса и посоветовала есть его при отсутствии в рационе рыбы
Врач-диетолог Татьяна Залетова: редис является одним из малоизвестных источников омега-3 жирных кислот.
Врач Залетова оценила пользу редиса для здоровья в беседе с радио Sputnik. Медик заявила, что при отсутствии противопоказаний его употребление оказывает позитивное влияние на работу организма. Татьяна Залетова посоветовала есть редис при отсутствии в рационе рыбы.
«Редис полезен людям, которые не употребляют рыбу по тем или иным причинам, поскольку он является источником омеги-3», – объяснила специалист.
Залетова напомнила, что характерный вкус пряного овоща обеспечивается присутствием горчичного масла. По слова врача, употребление такого масла помогает облегчать дискомфорт в случаях имеющегося ревматизма и других суставных болезней, мочекаменной болезни.
Еще один важный плюс редиса – это высокая концентрация хрома. Под влиянием данного микроэлемента снижаются риски возникновения инсулинорезистентности, быстрее осуществляются процессы снижения веса.
Помимо того, в редисе присутствуют важные витамины и другие минеральные вещества.
«Редис богат витамином С, кремнием и кобальтом, которые участвуют в обмене витаминов группы В, что хорошо влияет на нервную систему человека», - отметила диетолог.
Когда нельзя есть редис:
- При обострении болезней ЖКТ (гастрит, язва);
- При имеющейся болезни Вильсона-Коновалова.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Залетова
ЗОЖ
врач-диетолог
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