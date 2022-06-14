Кардиолог Залетова: какую пользу здоровью приносит клубника
Врач Татьяна Залетова сообщила о содержащихся в клубнике веществах, позитивно влияющих на состояние нервной системы, улучшающих защиту от некоторых заболеваний.
Кардиолог и диетолог Татьяна Залетова уточнила в интервью, какую пользу здоровью приносит клубника. Медик заметила, что ягода отличается высоким содержанием антоцианов – эти биоактивные соединения эффективно борются с клеточным повреждением, вызываемым другими, вредными веществам. В результате снижаются риск ассоциированных заболеваний.
«Антоцианы эффективны против хронических заболеваний, депрессии, болезни Альцгеймера, онкологии, болезней сердца», - сказала специалист.
Еще одно достоинство клубники – это очень существенные дозы витамина C, фолиевой кислоты.
«Также ягода содержит тиамин, рибофлавин, ниацин, витамины В6, А, Е и К».
Залетова упомянула об исследованиях, показавших, что клубника способна улучшать чувствительность клеток организма к гормону инсулину – это означает, что он лучше защищен от развития инсулинрезистентности и связанного с ней диабета.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с чем вредно сочетать творог.
Татьяна Залетова
ЗОЖ
врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи
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