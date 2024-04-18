«У женщин в возрасте 50+ какао должно стать частью ежедневного рациона. Напиток предотвращает образование атеросклеротических бляшек», - передает РИАЦ

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали о полезных для здоровья свойствах какао. Эксперты отметили, что какао обладает репутацией рекордсмена по уровню полифенолов – антиоксидантов, борющихся с окислительными процессами в организме и замедляющими старение.Кроме того, состав какао отличается высоким содержанием магния, в котором особенно сильно нуждается нервная система. Благодаря его достаточному получению поддерживается психологическое спокойствие, расслабленность, хорошее настроение – организм лучше справляется с воздействием рутинного стресса.Также врачи связали пользу какао для женщин 50+ с профилактикой атеросклероза.Позитивное воздействие какао на сосуды связывают с наличием флаванолов – эти вещества способны улучшать кровообращение, снижать кровяное давление, улучшать гибкость кровеносных сосудов. Благодаря действию флаванолов какао снижается риск сердечных заболеваний и инсульта, а также активизируются процессы, которые нормализуют содержание холестерина и других жировых компонентов в крови, обеспечивают профилактику ее сгущения. Все это помогает защитить сосуды (в том числе мозговые) от развития тромбоза и опасных закупорок, атероскероза, ишемии.Один из экспертов, врач-диетолог Юлия Чехонина добавила, что какао следует варить без добавления сахара и на молоке. В этом случае содержащиеся в нем жирорастворимые витамины будут оптимально усвоены организмом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что склонным к гипертонии людям полезно включать в рацион вареный картофель

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