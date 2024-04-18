Врач Денисова оценила полезные продукты при гипертонии и посоветовала есть картофель
Врач Наталья Денисова включила богатый калием картофель в список продуктов, которые следует регулярно употреблять при повышенном давлении и подверженности гипертонии.
Врач-диетолог Денисова оценила пользу некоторых продуктов при гипертонии. В частности, для борьбы с этим опасным сосудистым заболеванием медик посоветовала есть картофель, который насыщен калием, обладающим противоотечным и гипотензивным действием.
«Вареный картофель способствует снижению давления за счет того, что в нем много калия. Калий выводит из организма воду. Благодаря этому картофель – легкое мочегонное средство», - констатировала врач в комментарии aif.ru.
Денисова уточнила, что 100 граммов продукта дают примерно 23% суточной нормы калия. Чтобы восполнить половину суточной нормы микроэлемента, на гарнир можно съесть три средних картофелины. Эксперт добавила, что в целом употребление продуктов, богатых калием, оказывает позитивное влияние на сердце, уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Что еще имеет значение: Денисова рекомендует ест картофель без использования соли, не употреблять его в жареном или измельченном виде – в противном случае его калорийность и гликемический индекс будут сверхвысокими. Кроме того, этим продуктом важно не злоупотреблять во избежание лишнего веса.
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- Болгарский перец;
- Петрушка;
- Свекла (свекольный сок).
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Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук
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