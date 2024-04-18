Врач Денисова оценила полезные продукты при гипертонии и посоветовала есть картофель

«Вареный картофель способствует снижению давления за счет того, что в нем много калия. Калий выводит из организма воду. Благодаря этому картофель – легкое мочегонное средство», - констатировала врач в комментарии aif.ru

Болгарский перец;

Петрушка;

Свекла (свекольный сок).

Врач-диетолог Денисова оценила пользу некоторых продуктов при гипертонии. В частности, для борьбы с этим опасным сосудистым заболеванием медик посоветовала есть картофель, который насыщен калием, обладающим противоотечным и гипотензивным действием.Денисова уточнила, что 100 граммов продукта дают примерно 23% суточной нормы калия. Чтобы восполнить половину суточной нормы микроэлемента, на гарнир можно съесть три средних картофелины. Эксперт добавила, что в целом употребление продуктов, богатых калием, оказывает позитивное влияние на сердце, уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.Что еще имеет значение: Денисова рекомендует ест картофель без использования соли, не употреблять его в жареном или измельченном виде – в противном случае его калорийность и гликемический индекс будут сверхвысокими. Кроме того, этим продуктом важно не злоупотреблять во избежание лишнего веса.Какие еще продукты помогают нормализовать артериальное давление и улучшить состояние сердца?В этих продуктах также присутствует калий, а кроме того, вещества, препятствующие сгущению крови и положительно воздействующие на сосудистые стенки, помогающие им расслабляться и расширяться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком количестве кофе становится опасны м – о последствиях его передозировки предупредила нутрициолог Елена Владимирова.

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