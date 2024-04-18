Физиолог Лялина: сыр с плесенью является доступным деликатесом для замедления старения

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сыр с плесенью

Физиолог Ирина Лялина заявила, что сыр с плесенью помогает замедлить развитие возрастных изменений.

По словам физиолога Лялиной, в таком продукте как сыр с плесенью, присутствует пантотеновая кислота, способствующая продлению моложавости кожи. Эксперт констатировала, что сыр с плесенью является доступным деликатесом для замедления старения.

«Рост плесневого грибка при ферментации такого сыра увеличивает содержание в нем пантотеновой кислоты, поэтому регулярное употребление его в пищу снижает возрастные изменения, повышает тонус кожи», - сообщила Лялина порталу NEWS.ru.

Физиолог отметила, что для профилактики возрастных изменений достаточно съедать два кусочка такого сыра в день.

Следует помнить, что при некоторых проблемах со здоровьем употребление сыра ограничивается – показанием для такого ограничения, например, могут быть отеки, заболевания почек, нарушения в печени и ЖКТ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нутрициолог Юлия Хлопова назвала мифом неспособность взрослого организма переваривать молоко.

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Теги : польза сыра, продление молодости, Ирина Лялина