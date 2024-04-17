Нутрициолог Хлопова: неспособность взрослого организма переваривать молоко – это миф

«Нет, с возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, не исчезает, это индивидуальная реакция», - констатировала эксперт в комментарии «Life».

«Если вы чувствуете дискомфорт при употреблении молока, обратите внимание на то, что вы едите и пьете помимо этого напитка, поскольку не исключена перекрёстная реакция», - добавила Хлопова.

Нутрициолог Хлопова прокомментировала известное утверждение о неспособности взрослого организма переваривать молоко. Нередко можно услышать о том, что нормально усваивать молоко могут только дети, а взрослые люди перестают вырабатывать фермент, необходимый для его переваривания. По этой причине взрослым людям даже советуют исключать из рациона все молочное, чтобы не провоцировать негативные реакции организма и плохое самочувствиеНутрициолог Хлопова заявила: неспособность взрослого организма переваривать молоко – это миф.Специалист напомнила, что состояние, мешающее организму усваивать молоко, известно как непереносимость лактозы. Чтобы понять, присуще ли оно человеку, необходимо пройти определенные исследования. Непереносимость лактозы далеко не так распространена, как многие думают, подчеркнула нутрициолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему малиновое варенье не следует употреблять людям старше 60 лет

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