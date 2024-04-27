Терапевт Ладыгина: ржаной хлеб допустим при похудении, он помогает снижать голод

«Ради снижения веса и сохранения здоровья белый пшеничный хлеб нужно ограничить или убрать из рациона вовсе. Ржаной хлеб, напротив, вписывается в диетологическую стратегию, так как повышает чувство сытости, снижает голод по сравнению с очищенным пшеничным хлебом», - объяснила эксперт.

«Глюкоза из ржаного хлеба медленнее всасывается в кишечнике из-за различий в типе и количестве пищевых волокон, фитохимических веществ, аминокислот и продуктов ферментации», - уточнила медик.

Терапевт Ладыгина сообщила в разговоре с « Лентой.ру » о пользе ржаного хлеба для людей, пытающихся похудеть. Она отметила, что для избавления от лишних килограммов имеет смысл отказаться от белого хлеба, тогда как ржаной – наоборот, включить в повседневный рацион. Врач констатировала: ржаной хлеб допустим при похудении, он помогает снижать голод.По словам Ладыгиной, ржаные продукты богаты волокнами, которые улучшают пищеварение, а также короткоцепочечными жирными кислотами, являющимися основным источником энергии для клеток слизистой толстого кишечника. При усвоении ржаного хлеба глюкоза медленнее поступает в кровь, что препятствует выделению большого количества инсулина, тем самым защищая организм от набора жировой массы.Вместе с тем врач обратила внимание на необходимость соблюдать умеренность в употреблении хлеба, даже такого полезного как ржаной. Во время приема пищи нужно съедать не больше 50 граммов, подчеркнула специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в пожилом возрасте необходимо употреблять нежирные виды мяс а.

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