Врач Мясников ответил, повышает ли кофе риск рака поджелудочной железы
Врач Александр Мясников прокомментировал утверждение о способности кофе увеличивать риск возникновения рака поджелудочной железы.
Врач Мясников ответил, повышает ли кофе риск рака поджелудочной железы. Известный медик заявил, что верить этому не стоит.
«Есть распространенное убеждение, будто бы кофе повышает риск развития рака поджелудочной железы. Кофе, наоборот, официально сегодня относится к противораковым средствам», - констатировал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном».
Он добавил, что «точкой приложения» кофе является печень – регулярное употребление двух чашек напитка почти вдвое снижают риск развития цирроза.
«И, казалось бы, от печени до поджелудочной недалеко, но кофе официально относится к продуктам, предотвращающим онкопатологию», - пояснил известный российский медик.
Натуральный кофе без добавления сахара является богатым источником антиоксидантов, эффективно борющихся с процессами воспаления в организме. Именно этот антиоксидантный эффект кофе обеспечивает напитку репутацию антиракового средства. Его употребление снижает вероятность появления таких видов рака как рак печени, рак кожи, рак молочной и предстательной железы, рак кишечника.
«Пейте кофе в разумных пределах – не больше трех чашек в день. В нем полифенолы и масса других полезных веществ», - посоветовал Мясников.
Он добавил, что делить продукты на полезные и вредные не стоит. Главное в питании – это качество и количество употребляемых продуктов, а также время приемов пищи.
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Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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