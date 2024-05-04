«Есть распространенное убеждение, будто бы кофе повышает риск развития рака поджелудочной железы. Кофе, наоборот, официально сегодня относится к противораковым средствам», - констатировал доктор Мясников в эфире программы «О самом главном».

«И, казалось бы, от печени до поджелудочной недалеко, но кофе официально относится к продуктам, предотвращающим онкопатологию», - пояснил известный российский медик.

«Пейте кофе в разумных пределах – не больше трех чашек в день. В нем полифенолы и масса других полезных веществ», - посоветовал Мясников.

Врач Мясников ответил, повышает ли кофе риск рака поджелудочной железы. Известный медик заявил, что верить этому не стоит.Он добавил, что «точкой приложения» кофе является печень – регулярное употребление двух чашек напитка почти вдвое снижают риск развития цирроза.Натуральный кофе без добавления сахара является богатым источником антиоксидантов, эффективно борющихся с процессами воспаления в организме. Именно этот антиоксидантный эффект кофе обеспечивает напитку репутацию антиракового средства. Его употребление снижает вероятность появления таких видов рака как рак печени, рак кожи, рак молочной и предстательной железы, рак кишечника.Он добавил, что делить продукты на полезные и вредные не стоит. Главное в питании – это качество и количество употребляемых продуктов, а также время приемов пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему хранение в морозилке делает хлеб более полезным

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