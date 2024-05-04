Диетолог Соломатина: почему хранение в морозилке делает хлеб полезнее

«Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы», - поделилась Соломатина с «Вечерней Москвой».

Диетолог Соломатина констатировала, что хранение в морозилке делает хлеб полезнее, и объяснила, почему. По словам медика, такой способ продлевает продукту срок хранения и вдобавок снижает его гликемический индекс. Это означает, что уровни сахара и инсулина в крови после его поедания увеличиваются медленнее, что препятствует жироотложению и метаболическим нарушениям.Полезнее хлеб из морозилки еще становится и потому, что его переваривание осуществляется медленнее, продлевая чувство сытости. Кроме того, этот хлеб эффективнее питает микробиоту кишечника, пояснила диетолог.Елена Соломатина уточнила, что также правильным способом хранения хлеба является его содержание в закрытых емкостях из натуральных материалов. Полиэтиленовые пакеты или деревянная хлебница для этого не подходят. Хлеб, который хранится в них, начинает быстрее страдать от влажности и обзаводится патогенной микрофлорой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что существуют продукты , которые могут ускорить метаболизм и помочь похудеть.

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