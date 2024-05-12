Врач Бокерия назвала яйца и лимоны среди лучших продуктов для сохранения печени «в форме»

«Иметь здоровую печень важно: она обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов. Кроме того, производит желчь, превращает избыток холестерина в желчные кислоты и выводит из организма. Запасает углеводы, белки, жиры, гормоны, минеральные вещества и микроэлементы, а также витамины A, D, K, B12 и фолиевую кислоту и перерабатывает все эти вещества», - рассказала доктор Бокерия в Telegram-канале.

Крестоцветные овощи (помимо разнообразной капусты они включают листовые салаты, рукколу, шпинат, хрен, редьку и редис, репу).

Яйца (благодаря содержащемуся в них холину лучше регулируется холестерин).

Молодая зелень, ростки, побеги.

Свекла (благодаря ее употреблению улучшается выведение желчи).

Чеснок.

Разнообразная жирная рыба.

Лимоны.

«Лимон снижает воспаление, предотвращает жировой гепатоз», - подсказала специалист.

Врач Бокерия констатировала, что забота о печени и здоровое состояние этого органа имеет большое значение для всего организма, многих происходящих в нем процессов.Врач добавила, что еще одной важнейшей функцией печени является детоксикация – очищение организма от потенциально токсичных соединений. Кроме того, от состояния печени зависит кроветворение.Ольга Бокерия посоветовала россиянам укреплять здоровье важного органа с помощью питания – в рационе для этого должны присутствовать определенные продукты. Медик составила список из семи лучших продуктов для сохранения печени «в форме»: в их числе она назвала яйца и лимоны.По мнению Ольги Бокерия, следующие семь продуктов наиболее полезны для печени:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохой запах изо рта может говорить о проблемах с печенью

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