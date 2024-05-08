Врач Садыков: плохой запах изо рта с оттенком тухлого яйца говорит о проблемах с печенью

«Среди гастроэнтерологических проблем наиболее часто неприятный запах изо рта вызывают гастрит и рефлюкс, при котором продукты желудочной секреции забрасываются в пищевод. Человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после еды страдает от изжоги и тяжести в желудке», - сообщил Садыков « Радио1 ».

«Запах тухлого яйца изо рта бывает связан с печеночной недостаточностью или воспалением двенадцатиперстной кишки. При появлении отрыжки, сопровождаемой характерным запахом, нужно безотлагательно посетить врача», - поделился советом специалист.

Врач Садыков сообщил в интервью, что плохой запах изо рта во многих случаях ассоциируется с кариесом и болезнями желудочно-кишечного тракта.Медик добавил, что неприятный запах из ротовой полости также нередко указывает на скопление в организме кетоновых тел (оно известно как кетоз). Это обычно происходит в тех случаях, когда в рационе человека превалируют белковые продукты и жир при одновременном недостатке углеводов, клетчатки. Не получая с пищей углеводов, организм начинает использовать для выработки энергии собственный жир – в ходе этого процесса и выделяются кетоны.Также состояние кетоза, способствующее плохому запаху изо рта, может возникать в обстоятельствах чрезмерных физических нагрузок или сильного стресса.Садыков обратил внимание на то, что плохой запах изо рта с оттенком тухлого яйца может говорит о проблемах с печенью.Гнилостный запах изо рта медик назвал одним из самых опасных, поскольку вызывать его могут онкологические заболевания. Эксперт пояснил: появление такого «аромата» объясняется попаданием в кровь продуктов распада опухоли, которые также могут негативно влиять на состояние органов пищеварения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головные боли могут возникать из-за проблем с челюстью

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