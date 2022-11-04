Четыре продукта помогают вывести из печени лишний жир: врач Бокерия

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лимоны

Очищать и поддерживать нормальную работу печени помогают простые и полезные продукты, констатировала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Врач отметила, что заботиться о здоровье печени важно еще и потому, что от состояния и функционирования органа зависит работа сердца.

«Особенно важно поддержать здоровье печени при приеме различных препаратов», - подчеркнула Ольга Бокерия.

Самой распространенной проблемой с печенью у своевременных людей является чрезмерное накопление в ней жира, развитие жировой
болезни как последствия переедания, малоподвижности, злоупотребления рафинированными углеводами, сахаром. Кардиолог проинформировала о четырех продуктах, помогающих вывести из печени лишний жир.

«Если нет противопоказаний, индивидуальной непереносимости, то в рацион нужно включить крестоцветные овощи: от капусты до всех видов зелени - рукколы, шпината и так далее», - поделилась Бокерия.

Также для печени полезно употреблять в пищу куриные яйца. Этот продукт является источником белка и холина – оба вещества благоприятно влияют на процессы контроля уровня холестерина в крови.

Еще один продукт, помогающий печени активнее освобождаться от токсинов и жиров – свекла:

Врачом названы продукты для очищения печени и ее хорошей работы


«Свекла снижает воспаление, улучшает выведение желчи».

Являются помощниками печени и лимоны. Их употребление тоже борется с воспалением и препятствует увеличению жировых клеток в печеночной ткани.

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Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
ЗОЖ
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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