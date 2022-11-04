Четыре продукта помогают вывести из печени лишний жир: врач Бокерия

«Особенно важно поддержать здоровье печени при приеме различных препаратов», - подчеркнула Ольга Бокерия.

«Если нет противопоказаний, индивидуальной непереносимости, то в рацион нужно включить крестоцветные овощи: от капусты до всех видов зелени - рукколы, шпината и так далее», - поделилась Бокерия.

«Свекла снижает воспаление, улучшает выведение желчи».

Врач отметила, что заботиться о здоровье печени важно еще и потому, что от состояния и функционирования органа зависит работа сердца.Самой распространенной проблемой с печенью у своевременных людей является чрезмерное накопление в ней жира, развитие жировойболезни как последствия переедания, малоподвижности, злоупотребления рафинированными углеводами, сахаром. Кардиолог проинформировала о четырех продуктах, помогающих вывести из печени лишний жир.Также для печени полезно употреблять в пищу куриные яйца. Этот продукт является источником белка и холина – оба вещества благоприятно влияют на процессы контроля уровня холестерина в крови.Еще один продукт, помогающий печени активнее освобождаться от токсинов и жиров – свекла:Являются помощниками печени и лимоны. Их употребление тоже борется с воспалением и препятствует увеличению жировых клеток в печеночной ткани.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток белка в рационе может делать кровь густой.

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