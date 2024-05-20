Врач Беленова: поваренная соль нужна организму и полный отказ от нее опасен

«Последствия будут самыми неблагоприятными: общее ухудшение самочувствия, тошнота, снижение аппетита, отвращение к еде, нарушение пищеварения на фоне снижения выработки соляной кислоты, мышечная слабость, судороги в мышцах, резкое снижение артериального давления», - уточнила Маргарита Беленова, беседуя с «МК в Мурманске».

Врач Беленова констатировала, что поваренная соль нужна организму, а полный отказ от нее опасен. В ее состав входят ионы натрия и хлора, обеспечивающие активность крайне важных для жизнедеятельности человеческого тела электролитов. Благодаря движению ионов мышечные клетки получают электрические сигналы, посылаемые нервной системой. В результате мышцы сокращаются, что дает телу возможность двигаться. При недостатке электролитов, который может возникнуть вследствие отказа от соли, человек начинает ощущать судороги и другие неблагополучные симптомы.Врач отметила, что контролировать количество соли нужно прежде всего следя за количеством готовых продуктов, которые практически всегда насыщены солью. Если человек активно употребляет их и вдобавок использует соль в качестве специи, общий объем съеденной соли может оказаться чрезмерным. Это провоцирует задержку жидкости в организме, повышение артериального давления, ухудшение работы внутренних органов.Беленова напомнила, что ВОЗ рекомендует употреблять соль в количестве, не превышающем 5 граммов в сутки (1 чайная ложка). Но в жаркую погоду или в условиях, когда тело потеет и теряет много соли вместе с испаряющейся влагой, потребность в соли может возрастать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему российские специалисты рекомендуют включать в рацион питания супы

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