Нутрициолог Глинкина: ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток

«Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10 процентов», - сообщила нутрициолог порталу «Страсти».

«Также, в кожице яблок содержится флавоноид кверцетин, который придаёт этому фрукту иммуномодулирующий и противовоспалительный эффект. В связи с этим снижается риск развития бронхиальной астмы и различных аллергических состояний», - констатировала специалист.

Нутрициолог Глинкина рассказала о полезных свойствах яблок. Одним из них специалист назвала противораковый эффект. По словам Ксении Глинкиной, ежедневное употребление яблок эффективно снижает рост раковых клеток в организме.Еще один важный плюс ежедневного употребления яблок – это вызываемое им повышение уровня ацетилхолина. Выработка данного нейромедиатора снижается по мере старения организма, что негативно отражается на состоянии мозга и способствует появлению когнитивных проблем. Люди, которые едят яблоки, улучшают его защиту от возрастной деградации, обеспечивают себе профилактику болезни Альцгеймера.Глинкина добавила, что яблочная клетчатка пектин благоприятно влияет на состояние кишечной микрофлоры, улучшает перистальтику, препятствует быстрому попаданию в кровь жиров и сахара.Глинкина предупредила, что употреблять сырые яблоки бывает показано не всем, их включение в рацион следует обсуждать с лечащим врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалисты назвали молочный и гороховый супы среди полезных для организма.

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