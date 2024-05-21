Врач Мясников: добиться желанного похудения людям мешают гормоны

«Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный вес. При этом она принимает установившийся вес как нормальный и стремится удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т. д.», - поделился известный медик в своем Telegram-канале.

Врач Мясников высказался о том, почему оказываются провальными попытки сбросить лишний вес. Специалист отметил, что люди, годами имевшие излишки жировой массы, могут столкнуться с тем, что их вес не будет уходить, несмотря на старания, или будет уходить в небольшом количестве.Александр Мясников отметил: добиться желанного похудения людям мешают гормоны.Доктор Мясников посоветовал людям, мечтающим избавиться от лишнего веса, набраться терпения и не ставить перед собой задачи сбросить сразу большое количество килограммов. Эндокринной системе, гормонам необходимо привыкнуть к существованию организма в новых условиях, чтобы перестать «удерживать» жир. Для этого надо избегать радикальных ограничений и не изнурять себя нагрузками. Похудение должно быть плавным, подчеркнул специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для успешного похудения следует начать вести дневник питания , об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов.

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