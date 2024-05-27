Диетолог Волкова: не нужно пить за день больше двух чашек черного или зеленого чая

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», - уточнила специалист в комментарии РИА Новости

Диетолог Волкова предложила россиянам внимательнее следить за количеством употребляемого за день кофеина. По мнению медика, такие напитки как кофе и чай следует пить в ограниченном объеме. В частности, Волкова отметила, что не нужно пить за день больше двух чашек черного или зеленого чая.Кроме того, Волкова порекомендовала не злоупотреблять кофе. Она заявила, что при отсутствии противопоказаний человек может позволить себе чашку кофе в день.Вечером опасно принимать любые кофеиносодержащие напитки или продукты, поскольку они способны вызывать бессонницу, констатировала врач.Дополнительно диетолог сообщила, что кофе и чай следует употреблять без добавленного сахара, в противном случае они могут вызвать резкие колебания уровней глюкозы и инсулина в крови. Вдобавок будет полезным отказ от употребления пакетированных соков и газированных напитков, их постоянное присутствие в рационе способствует развитию инсулинорезистентности и ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые напитки в жару сгущают кровь и повышают риск тромбоза.

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