Врач Разаренова: томатный сок потенциально опасен для людей с больными почками. Для кого еще?

«Томатный сок может взаимодействовать с определенными препаратами, поэтому людям, регулярно принимающим лекарства, следует проконсультироваться со специалистом перед его употреблением», – прозвучала рекомендация врача в интервью радио Sputnik

Врач Разаренова констатировала: несмотря на содержание большого количества полезных нутриентов, томатный сок подходит для питья не всем. В частности, он под запретом в тех случаях, когда имеются гастрит, язвенная болезнь или склонность к изжоге – при данных патологиях томаты противопоказаны из-за высокой кислотности.Кроме того, томатный сок потенциально опасен для людей с больными почками. По словам Разареновой, этот напиток богат калием, а данный микроэлемент при нездоровых почках в рационе питания следует ограничивать.Также медик обратила внимание на то, что производители томатного сока могут «обогащать» его сахаром – в таком варианте он окажется потенциально опасным для диабетиков. Кроме того, проявлять осторожность должны сердечники. Часто можно услышать, что томатный сок очень полезен для сосудов и сердца. Но следует понимать: подобным потенциалом пользы обладает сок из свежих томатов без добавления соли. Пакетированный томатный сок из магазинов обычно щедро приправлен солью, которую гипертоникам и людям с болезнями сердца нужно всегда ограничивать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи не советуют здоровым людям отказываться от мяса

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