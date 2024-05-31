Диетолог Стародубова: здоровому человеку не следует отказываться от мяса

«Полезным станет употребление 100–150 г красного мяса примерно два раза в неделю. Пациентам с хроническими заболеваниями стоит придерживаться рекомендаций врача», - сообщила медик « Москве 24 ».

«Здоровым людям стоит выбирать мясо с низким содержанием жира, например постную говядину, телятину или ягнятину», - посоветовала эксперт.

Диетолог Стародубова подчеркнула в интервью, что здоровому человеку не следует отказываться от мяса.Антонина Стародубова отметила, что превзойти ценность мяса как источника белка не может ни один продукт. организма. Именно благодаря достаточному употреблению белка поддерживается крепкий иммунитет. Кроме того, красное мясо обеспечивает организм железом и витаминами группы В, необходимыми для нормального функционирования мозга.Стародубова обратила внимание на то, что мясом крайне важно не злоупотреблять, а продукты его промышленной переработки и вовсе должны исключаться из рациона. Специалист напомнила, что его употребление в большом количестве повышает риск развития сахарного диабета второго типа, а также нескольких видов рака, включая колоректальный, рак желудка и рак молочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молоко обладает свойством значительно повышать уровень холестерина

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