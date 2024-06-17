Врач Заможняя: кофе, орехи и сельдь помогают сохранить здоровую печень
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя назвала наиболее полезные и вредные для печени продукты.
Врач Заможняя констатировала: одним из ключевых условий для сохранения здоровья печени является сбалансированное питание.
«Больше всего этому органу поможет не столько употребление человеком определенных продуктов, сколько сбалансированное, гармоничное питание каждый день», - заявила специалист в комментарии «Вечерней Москве».
Татьяна Заможняя назвала продукты, которые следует включать рацион, благоприятно влияющий на состояние и функционирование печени. Она уточнила, что кофе, орехи и сельдь эффективно помогают сохранить здоровую печень.
Вот рекомендации врача:
- Кофе следует пить в количестве одной–двух чашек в день;
- Нужно чаще употреблять продукты с витамином Е: помимо орехов их содержат нерафинированные растительные масла;
- Из продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, следует употреблять не только сельдь, но и другую морскую рыбу и морепродукты, включая водоросли, а также авокадо, семена и масло льна.
Сколько алкоголя – можно? Врач Заможняя прокомментировала допустимые дозы алкоголя, подчеркнув, что они являются лишь условно безопасными.
«Для мужчин это две стандартные дозы алкоголя: 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина, 60 миллилитров водки. Для женщин — одна стандартная доза алкоголя: 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина, 30 миллилитров водки».
Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе употребления томатного сока для сердца и сосудов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Татьяна Заможняя
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
Оставить комментарий