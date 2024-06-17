Врач Заможняя: кофе, орехи и сельдь помогают сохранить здоровую печень

«Больше всего этому органу поможет не столько употребление человеком определенных продуктов, сколько сбалансированное, гармоничное питание каждый день», - заявила специалист в комментарии « Вечерней Москве ».

Кофе следует пить в количестве одной–двух чашек в день;

Нужно чаще употреблять продукты с витамином Е: помимо орехов их содержат нерафинированные растительные масла;

Из продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, следует употреблять не только сельдь, но и другую морскую рыбу и морепродукты, включая водоросли, а также авокадо, семена и масло льна.

«Для мужчин это две стандартные дозы алкоголя: 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина, 60 миллилитров водки. Для женщин — одна стандартная доза алкоголя: 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина, 30 миллилитров водки».

Врач Заможняя констатировала: одним из ключевых условий для сохранения здоровья печени является сбалансированное питание.Татьяна Заможняя назвала продукты, которые следует включать рацион, благоприятно влияющий на состояние и функционирование печени. Она уточнила, что кофе, орехи и сельдь эффективно помогают сохранить здоровую печень.Вот рекомендации врача:По словам врача, к ним относятся избыточно употребляемые насыщенные жиры в виде маргарина, сливочного масла, сала, красного мяса, кокосового и пальмового масла. Помимо того – продукты, богатые рафинированными углеводами и высококалорийные сладкие напитки.Врач Заможняя прокомментировала допустимые дозы алкоголя, подчеркнув, что они являются лишь условно безопасными.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе употребления томатного сока для сердца и сосудов.

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