Врач Заможняя: кофе, орехи и сельдь помогают сохранить здоровую печень

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проблемы с печенью

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя назвала наиболее полезные и вредные для печени продукты.

Врач Заможняя констатировала: одним из ключевых условий для сохранения здоровья печени является сбалансированное питание.

«Больше всего этому органу поможет не столько употребление человеком определенных продуктов, сколько сбалансированное, гармоничное питание каждый день», - заявила специалист в комментарии «Вечерней Москве».

Татьяна Заможняя назвала продукты, которые следует включать рацион, благоприятно влияющий на состояние и функционирование печени. Она уточнила, что кофе, орехи и сельдь эффективно помогают сохранить здоровую печень.

Вот рекомендации врача:
  • Кофе следует пить в количестве одной–двух чашек в день;
  • Нужно чаще употреблять продукты с витамином Е: помимо орехов их содержат нерафинированные растительные масла;
  • Из продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, следует употреблять не только сельдь, но и другую морскую рыбу и морепродукты, включая водоросли, а также авокадо, семена и масло льна.
Какие продукты ухудшают здоровье печени. По словам врача, к ним относятся избыточно употребляемые насыщенные жиры в виде маргарина, сливочного масла, сала, красного мяса, кокосового и пальмового масла. Помимо того – продукты, богатые рафинированными углеводами и высококалорийные сладкие напитки.

Сколько алкоголя – можно? Врач Заможняя прокомментировала допустимые дозы алкоголя, подчеркнув, что они являются лишь условно безопасными.

«Для мужчин это две стандартные дозы алкоголя: 500 миллилитров пива, 200 миллилитров вина, 60 миллилитров водки. Для женщин — одна стандартная доза алкоголя: 250 миллилитров пива, 100 миллилитров вина, 30 миллилитров водки».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Заможняя
Татьяна Заможняя
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : здоровье печени, продукты для печени, Татьяна Заможняя
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