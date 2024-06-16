FSN: томатный сок без соли помогает снижать давление и уровень «плохого» холестерина

Томатный сок без соли помогает снижать высокое кровяное давление и уровень «плохого» холестерина, – об этом проинформировал журнал Food Science & Nutrition (FSN). Выводы о пользе такого напитка были сделаны учеными кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио. Их добровольцы, группа из почти 500 мужчин и женщин разного возраста, на протяжении года активно пили томатный сок без соли, сдавая исследователям образцы крови для проверки.Ученые констатировали, что у добровольцев, которые до начала эксперимента имели прегипертензию (незначительно повышенное давление) благодаря питью томатного сока произошло снижение как систолического, так и диастолического артериального давления (оно составило четыре и три пункта соответственно). Также томатный сок оказался эффективным средством снижения уровня ЛПНП-холестерина, который также называют «плохим» – его избыток способствует образованию в полостях сосудов бляшек, ухудшающих прохождение крови и способствующих развитию атеросклероза.Оценив результаты наблюдений, исследователи отметили, что несоленый томатный сок можно использовать как натуральное средство профилактики сердечных заболеваний. По словам ученых, повышенное давление и накопление «плохого» холестерина, которым противостоит напиток, являются ключевыми факторами ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта. Польза томатного сока для сердечно-сосудистой системы объясняется суммарным действием содержащихся в нем биологически активных соединений, таких как каротиноиды, витамины А, С, К, кальций, калий, фолиевая и гамма-аминомасляная кислотаРанее портал MedikForum.ru писал о том, что бананы могут вредить людям с нездоровыми почками

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.