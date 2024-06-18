Эксперты Роскачества назвали наиболее вредными макаронные изделия трех видов

Макаронные изделия группы Б готовятся из мягкой, крахмалистой пшеницы и являются самыми калорийными среди макарон.

Изделия группы В являются низкосортным продуктом из хлебопекарной муки – именно с их поеданием в первую очередь ассоциируется прибавка в весе и повышенный риск развития диабета.

«Людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы, приходится ограничивать употребление макарон, в том числе полезных, из твердых сортов пшеницы. Это связано с высоким количеством клетчатки, которая стимулирует секрецию желчи и может усилить воспаление поджелудочной железы», - предупредили в Роскачестве.

Макароны могут быть полезным дополнением к рациону питания как источник целого ряда витаминов и микроэлементов (в них, например, содержатся важные для здоровья мозга и нервной системы витамины группы B и поддерживающий иммунную систему витамин E, а также кальций, калий, магний, цинк, фосфор). Кроме того, употребление макарон дает организму энергию, помогает сохранять высокую работоспособность.Но эксперты Роскачества предупреждают, что качество продукта имеет решающее значение: не все макароны одинаково полезны для здоровья. Специалисты назвали наиболее вредными макаронные изделия трех видов.Эксперты рекомендуют не употреблять продукт, который не требует варки и допускает для своего приготовления лишь обработку кипятком. Такие макаронные полуфабрикаты содержат очень высокую концентрацию простых углеводов – их употребление провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, а также выбросы большого количества инсулина, ведущие к набору веса и метаболическим расстройствам.Такие макаронные изделия требуют лишь короткой варки, являются очень мягкими и нежными, обладают высоким гликемическим индексом. Они насыщают организм пустыми углеводами и по своим питательным свойствам практически ничем не отличаются от белого хлеба и выпечки.При выборе макарон нужно учитывать их группу:Когда блюдо из макарон «обогащается» большим количеством масла, соусов, оно легко становится источником калорий, которые организм не успевает израсходовать и откладывает как запас в виде жира.Людям с непереносимостью глютена, имеющим лишний вес, малоподвижным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к сладкому может вызываться кандидозом кишечника

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