Диетолог Денисова: ликопин в вяленых томатах полезен для вывода излишков холестерина

«Томаты относятся к тем овощам, которые после тепловой обработки только выигрывают, становясь еще более ценными пищевыми источниками витаминов, минеральных и биологически активных веществ», - рассказала Наталья Денисова aif.ru

Хотя термическая обработка часто снижает потенциал пользы овощей которые теряют из-за нее часть своих микроэлементов, к вяленым томатам это не относится. Диетолог Денисова напомнила, что благодаря термообработке в томатах высвобождается ликопин –антиоксидант, оказывающий оздоровляющее воздействие на сердечно-сосудистую систему. В вяленых томатах концентрация ликопина становится особенно высокой.Специалист отметила, что ликопин, которым обогащаются приготовленные томаты, способствует выводу из организма лишнего холестерина. Благодаря этому вяленые томаты считаются полезными для защиты от развития атеросклероза. Вдобавок они улучшают текучесть крови, тем самым препятствуя появлению тромбов и связанных с ними осложнений.Еще одно полезное свойство вяленых томатов – это их насыщенность минеральными веществами. В частности, они богаты калием, который стимулирует, выведение лишнего натрия, а с ним лишней жидкости – это, в свою очередь, ведет к снижению артериального давления и уменьшению отеков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять семена льна полезно в том числе для профилактики рака

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