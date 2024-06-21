The Times of India: семена льна полезны для регуляции веса и защиты от болезней сердца и рака

«Жирные кислоты омега-3, которыми богаты семена льна, давно известны своими противораковыми свойствами и положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему Эти кислоты снижают воспаление, улучшают состояние артерий и способствуют общему укреплению сердечной мышцы», - рассказали эксперты.

Семена льна обладают широким спектром полезных свойств, об этом проинформировало издание The Times of India. Индийские специалисты констатировали, что льняное семя обладает уникальным составом активных биологических компонентов. В частности, один из таких компонентов, лигнаны, оказывают выраженное антиоксидантное, противовоспалительное действие, благодаря чему способны замедлять рост и развитие раковых клеток.Еще одно вещество в семенах льна – это альфа-линоленовая кислота, которой тоже присуще противовоспалительное действие. Благодаря этому соединению семена льна становятся полезными в профилактике и лечении болезней, ассоциированных с воспалением (включая сердечные, астму или артрит).Кроме того, это очень богатый источник омега-3.Медики отмечают, что семена льна не только улучшают защиту от болезней сердца и рака, но и помогают регулировать вес. Несмотря на малый размер, они насыщены клетчаткой, которая нормализует пищеварение и создает длительную сытость, что позволяет меньше есть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление персиков является хорошей профилактикой запоров

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.