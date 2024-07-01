Кардиологи назвали оптимальное количество куриных яиц, в недельном рационе

«Число яиц может измениться в зависимости от особенностей организма человека и рекомендаций врача», - подчеркивают эксперты.

Кардиологи назвали оптимальное количество куриных яиц, приемлемое в еженедельном рационе без вреда для здоровья. По их мнению, максимальное количество яиц, которое можно съесть в неделю, составляет 12 штук, об этом проинформировал «Царьград».Употребление яиц помогает похудеть, что обеспечивается прежде всего их насыщенностью белком, дающим эффект стойкой сытости и поддерживающим баланс сахара в крови. Вдобавок они обеспечивают организм антиоксидантами и важными микроэлементами, включая фосфор, селен, витамин А и витамины группы В. Сваренные всмятку яйца на завтрак усиливают защиту от развития жирового гепатоза (ожирение печени) – это происходит благодаря действию вещества холин, которым богат яичный желток. В свою очередь, другой компонент яиц, лецитин, улучшает контроль уровня холестерина, способствуя более эффективному перевариванию и усвоению жиров, к тому же он помогает лучше работать поджелудочной железе.Их вред обычно связывают с повышением уровня холестерина, но исследования показывают, что в этом плане вредны не столько сами яйца, сколько чрезмерно жирные и калорийные блюда на их основе. Например, такие как яичница с беконом или другими насыщенными добавками к ней. Врачи подчеркивают, что для сохранения хорошего здоровья важно не столько употреблять какие-то отдельные продукты, сколько питаться в целом сбалансированно, давать организму достаточно белка, сложных углеводов и натуральных жиров, а также витамины, минералы, микроэлементы.Ранее портал MedikForum.ru писал о то, что врачи назвали несколько причин не прибегать к резкому отказу от сахара

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.