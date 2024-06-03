«Белок в яйце усваивается в организме почти на 100 процентов. Он усваивается даже лучше, чем белок из курицы и говядины», - сказала Елена Соломатина «Вечерней Москве».

«Здоровому человеку можно есть одно или два яйца в день, но важно их термически обрабатывать. После 50 лет можно смело есть по одному яйцу в день, если нет противопоказаний», - поделилась эксперт.

Врач Соломатина назвала куриные яйца одним из самых полезных доступных продуктов в питании россиян. Неоспоримым преимуществом яиц является наличие белка, который усваивается человеческим организмом лучше, чем из любых других продуктов. Белок необходим нашему телу ежедневно – это главное питательное вещество для иммунной системы и важнейший «строительный материал» для мышечной массы. Для худеющих людей такой источник белка как яйца – это незаменимый продукт.Медик добавила, что еще одним важным плюсом яиц является содержание всех незаменимых аминокислот, в которых нуждается организм. Что касается желтка, он является источником таких важных для иммунитета витаминов как витамины А, Е и D.Врач Соломатина рассказала, в каком количестве можно есть яйца.Соломатина напомнила, что яйца содержат много холестерина, однако в продукте он скомпенсирован лецитином и не оседает на стенках кровеносных сосудов. Здоровым людям можно не бояться того, что из-за яиц у них может повыситься уровень холестерина в крови. Но тем, у кого имеются холестериновые бляшки или атеросклероз, употреблять яйца следует с ограничениями – например, только дважды в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при возникающей отечности может не помогать уменьшение выпиваемой воды

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