Кардиолог Бокерия назвала черный шоколад в топе продуктов для нормализации давления

Свекла;

Черный шоколад;

Разнообразные семечки;

Гранат;

Жирная рыба;

Оливковое масло;

Цельнозерновая овсянка;

Натуральный йогурт;

Бобы;

Зеленые истовые овощи;

Ягоды;

Чеснок.

«Здоровый сон и медитации помогают снизить давление. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками все это — основы здорового образа жизни», - подчеркнула Ольга Бокерия в комментарии для « Доктор Питер ».

Кардиолог Бокерия сообщила, что питание, которого придерживается человек, является одним из ключевых аспектов, определяющих состояние кровеносных сосудов и сердца. Специалист рассказала, какие именно продукты способствуют нормализации артериального давления и назвала в их топе черный шоколад. Такой шоколад богат флавоноидами – веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, провоцирующим развитие гипертонии.Вот полный список наиболее полезных продуктов для нормализации давления.Бокерия добавила, что другими факторами влияния на здоровье сердца являются качество сна и стрессоустойчивость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно стимулируют процессы регенерации печени.

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