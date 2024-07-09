Кардиолог Бокерия назвала черный шоколад в топе продуктов для нормализации давления
Кардиолог Ольга Бокерия: черный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы не меньше овощей и ягод.
Кардиолог Бокерия сообщила, что питание, которого придерживается человек, является одним из ключевых аспектов, определяющих состояние кровеносных сосудов и сердца. Специалист рассказала, какие именно продукты способствуют нормализации артериального давления и назвала в их топе черный шоколад. Такой шоколад богат флавоноидами – веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, провоцирующим развитие гипертонии.
Вот полный список наиболее полезных продуктов для нормализации давления.
- Свекла;
- Черный шоколад;
- Разнообразные семечки;
- Гранат;
- Жирная рыба;
- Оливковое масло;
- Цельнозерновая овсянка;
- Натуральный йогурт;
- Бобы;
- Зеленые истовые овощи;
- Ягоды;
- Чеснок.
«Здоровый сон и медитации помогают снизить давление. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками все это — основы здорового образа жизни», - подчеркнула Ольга Бокерия в комментарии для «Доктор Питер».
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Ольга Бокерия
ЗОЖ
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
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