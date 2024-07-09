Кардиолог Бокерия назвала черный шоколад в топе продуктов для нормализации давления

1 108 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/two-senior-people-eating-breakfast-together_11982448.htm#query=elderly%20people%20food&position=46&from_view=search&track=ais&uuid=4cbbd542-1555-4278-904b-007849ff6025
пожилая пара обедает

Кардиолог Ольга Бокерия: черный шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы не меньше овощей и ягод.

Кардиолог Бокерия сообщила, что питание, которого придерживается человек, является одним из ключевых аспектов, определяющих состояние кровеносных сосудов и сердца. Специалист рассказала, какие именно продукты способствуют нормализации артериального давления и назвала в их топе черный шоколад. Такой шоколад богат флавоноидами – веществами, обладающими антиоксидантными свойствами, которые борются с окислительным стрессом, провоцирующим развитие гипертонии.

Вот полный список наиболее полезных продуктов для нормализации давления.
  • Свекла;
  • Черный шоколад;
  • Разнообразные семечки;
  • Гранат;
  • Жирная рыба;
  • Оливковое масло;
  • Цельнозерновая овсянка;
  • Натуральный йогурт;
  • Бобы;
  • Зеленые истовые овощи;
  • Ягоды;
  • Чеснок.
Бокерия добавила, что другими факторами влияния на здоровье сердца являются качество сна и стрессоустойчивость.

«Здоровый сон и медитации помогают снизить давление. В совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками все это — основы здорового образа жизни», - подчеркнула Ольга Бокерия в комментарии для «Доктор Питер».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно стимулируют процессы регенерации печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
ЗОЖ
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Читать MedikForum.ru в
Назван доступный способ снизить давление без использования лекарств
Пониженное давление: как привести его в норму?
Натуральный черный шоколад помогает справиться с депрессией
Теги : борьба с гипертонией, продукты для сердца, Ольга Бокерия