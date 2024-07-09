Врач Исанбаев: продукты с таурином и бетаином нужны для защиты от болезней печени

«Максимально богаты таурином морепродукты, мясо птиц и животных. В растительной пище его содержание намного ниже», - отметил Павел Исанбаев в комментарии РИА Новости

«В исследованиях бетаин также показал способность бороться с жировым гепатозом, который часто является следствием чрезмерного употребления алкоголя, ожирения, диабета и избыточного веса», - добавил Исанбаев.

Врач Исанбаев рассказал о продуктах, которые особенно эффективно помогают печени восстанавливаться.Такие продукты особенно хороши для профилактики ожирения печени – алкогольного и неалкогольного жирового гепатоза. Под их воздействием печень активнее синтезирует желчные кислоты, участвующих в переваривании жиров и помогающих выводить излишки холестерина, жировых компонентов.По словам врача, бетаин является мощным гепатопротектором, защищающим клетки печени от разного рода повреждений.Медик посоветовал получать бетаин из пшеничных отрубей, киноа, свеклы, шпината, ржи или из грудки индейки, телятины и говядины.Да. Ссылаясь на исследования, врач Исанбаев заявил, что употребление качественного несладкого кофе является эффективной профилактикой цирроза, жирового гепатоза, фиброзных изменений. Ежедневно следует употреблять две-три чашки, но не более.Медик подчеркнул, что на состоянии органа особенно негативно сказываются недостаток движения и физнагрузок, постоянные стрессы, употребление высокообработанной пищи, злоупотребление алкоголем, неправильный прием лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что печени может навредить злоупотребление зеленым чаем

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