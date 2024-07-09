Врач Исанбаев: продукты с таурином и бетаином нужны для защиты от болезней печени

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проблемы с печенью

Врач Павел Исанбаев назвал лучшие продукты с таурином и бетаином для укрепления здоровья печени и стимуляции процессов её регенерации.

Врач Исанбаев рассказал о продуктах, которые особенно эффективно помогают печени восстанавливаться.

Продукты с таурином. Такие продукты особенно хороши для профилактики ожирения печени – алкогольного и неалкогольного жирового гепатоза. Под их воздействием печень активнее синтезирует желчные кислоты, участвующих в переваривании жиров и помогающих выводить излишки холестерина, жировых компонентов.

«Максимально богаты таурином морепродукты, мясо птиц и животных. В растительной пище его содержание намного ниже», - отметил Павел Исанбаев в комментарии РИА Новости.

Продукты с беатином. По словам врача, бетаин является мощным гепатопротектором, защищающим клетки печени от разного рода повреждений.

«В исследованиях бетаин также показал способность бороться с жировым гепатозом, который часто является следствием чрезмерного употребления алкоголя, ожирения, диабета и избыточного веса», - добавил Исанбаев.

Медик посоветовал получать бетаин из пшеничных отрубей, киноа, свеклы, шпината, ржи или из грудки индейки, телятины и говядины.

Полезен ли кофе? Да. Ссылаясь на исследования, врач Исанбаев заявил, что употребление качественного несладкого кофе является эффективной профилактикой цирроза, жирового гепатоза, фиброзных изменений. Ежедневно следует употреблять две-три чашки, но не более.

Что разрушает печень. Медик подчеркнул, что на состоянии органа особенно негативно сказываются недостаток движения и физнагрузок, постоянные стрессы, употребление высокообработанной пищи, злоупотребление алкоголем, неправильный прием лекарств.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что печени может навредить злоупотребление зеленым чаем.

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Павел Исанбаев
Павел Исанбаев
ЗОЖ
врач и специалист по снижению веса
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Врач Исанбаев: таурин помогает печени восстанавливаться. В каких продуктах его особенно много?
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Теги : болезни печени, защита от болезней, Павел Исанбаев